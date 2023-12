Fisciano, approvata all'unanimità la mozione contro il rischio idrogeologico La proposta è stata avanzata dai rappresentanti di Più Europa

La mozione per ridurre il consumo di suolo e contrastare l’abusivismo viene approvata dal Consiglio comunale di Fisciano. Votata all’unanimità la proposta presentata dal gruppo locale di Più Europa, guidato da Antonino Siano, e promossa dall’assessore Franco Gioia. L’iniziativa “Caro Sindaco, ferma il Dissesto” è stata già presentata alla Camera dei Deputati e ha come obiettivo la lotta al rischio idrogeologico incoraggiando una gestione sostenibile del territorio.

“La promozione delle buone pratiche e di una gestione efficace sono fondamentali per salvare vite umane - afferma il portavoce Antonino Siano -. Abbiamo ancora negli occhi i disastri provocati dalle calamità naturali, spesso aggravati da una pianificazione edilizia poco attenta e dalla mancanza di investimenti. Con questa iniziativa, illustrata dal presidente nazionale Federico Pizzarotti in una conferenza stampa organizzata da Più Europa Fisciano, abbiamo chiesto a Consigli regionali e Governo di farsi carico delle problematiche che investono milioni di italiani”.

Franco Gioia sottolinea l’unanimità del voto in Consiglio comunale: “Come da impegno preso abbiamo portato la mozione in aula alla prima seduta utile. Ringrazio tutti i consiglieri comunali e ricordo che è solo l’inizio: vogliamo estendere la mozione agli altri sindaci della Valle dell’Irno e sollecitare gli Enti preposti a finanziare le opere necessarie di messa in sicurezza, oltre a semplificare i piani di Protezione civile”.