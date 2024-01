Scafati: oltre 20mila persone al concertone di inizio anno con Clementino e Lukè Evento clou della rassegna natalizia 2023 “Natale a Scafati” promossa ed organizzata dal Comune

Bagno di folla all’evento 'Benvenuto 2024' tenutosi ieri sera, presso il piazzale Aldo Moro, con il concerto degli artisti Luché e Clementino, organizzato dal Comune di Scafati, quale evento clou della rassegna natalizia 2023 denominata “Natale a Scafati”. Circa 20mila le presenze registrate: giovani, giovanissimi ma anche famiglie provenienti da tutta la regione. Tutti raccolti nell’ampio piazzale che costeggia la Villa comunale, gremito per lo spettacolo dei due noti artisti fortemente voluti dal Sindaco Pasquale Aliberti e dall’Amministrazione comunale per dare il benvenuto al nuovo anno.

“Eravamo più di 20 mila - ha dichiarato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti - e sui tanti, tantissimi giovani che erano nel piazzale Aldo Moro ho rivisto la voglia di vivere la nostra Città, il desiderio che Scafati rinasca. Ho visto ragazzi, giovani, famiglie cantare, emozionarsi e stringersi in un unico grande abbraccio. La Città è stata bravissima: nessun incidente, nessuna rissa ma solo la voglia di divertirsi in una serata che resterà per sempre nei cuori e nella testa di tutti. Una organizzazione incredibile grazie al nostro comandante e alla nostra Polizia municipale, ai carabinieri della tenenza di Scafati e a quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore, alle associazioni di volontariato, agli addetti alla sicurezza, ai vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno e all’associazione che ha garantito l’assistenza sanitaria con la presenza delle ambulanze medicalizzate. Il Natale a Scafati non è ancora finito, abbiamo ancora appuntamenti fino al 6 gennaio. Adesso che abbiamo un modello strutturale, riusciremo a costruire una città vivibile tutto l'anno perché vogliamo tornare ad essere i primi per vivibilità e qualità della vita. Questo lo possiamo fare solo lavorando insieme, tutti, nessuno escluso, come una grande famiglia di famiglie”.

Il concerto di ieri sera è stato l’appuntamento clou della rassegna natalizia, che ha seguito altri eventi inseriti nel calendario della kermesse: lo spettacolo “Nostalgia 90”, che ha inaugurato la rassegna il 7 dicembre scorso con l’accensione dell’albero in piazza Vittorio Veneto, il concerto di Rosario Miraggio (15 dicembre), lo spettacolo di ballo della compagnia Russian Ballet (18 dicembre), il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari (22 dicembre), il concerto di Eugenio Bennato (26 dicembre), lo spettacolo di Alfio Lombardi e l’Orchestra italiana (28 dicembre), il presepe vivente nel centro storico (dal 27 al 29 dicembre) senza considerare gli spettacoli degli artisti di strada e l’animazione per bambini assicurati nei giorni del 24 e del 31 dicembre. La programmazione della rassegna natalizia proseguirà fino al giorno dell’Epifania con altri eventi: il concerto della Zero Negativo band (venerdì 5 gennaio, ore 21:00, teatro San Pietro) e il coro gospel a cura del DNA Gospel (sabato 6 gennaio, ore 21:00, Santuario Madonna dei Bagni). Sempre venerdì 5 gennaio, presso la galleria commerciale “Plaza”, si terrà un evento dedicato ai bambini, in vista dell’Epifania.