Amalfi: successo per il capodanno, due giorni di eventi Tra happy music, classica, folklore e la magia dell’Architectural Mapping in 3D

Il suono e l’energia dirompente di NYE Amalfi ha illuminato la Divina. Un successo per NYE Amalfi, che si conferma il capodanno della Costa d’Amalfi. Due straordinarie location, Piazza Duomo e Piazza Flavio Gioia, 8 ore di spettacolo, ma soprattutto due giorni di eventi strepitosi, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, con artisti, musicisti, dj guest già dal primo pomeriggio. Ad accompagnare il countdown lo spettacolo dei fuochi pirotecnici a mare e poi cambio location e tutti gli occhi fissi in alto per il suggestivo architectural mapping in 3D che ha fatto sognare il pubblico, con l’ausilio anche dell’intelligenza artificiale, per poi proseguire con la musica fino a tarda notte.

Un grande show con migliaia di persone arrivate da tutta la Costa d’Amalfi e tantissimi turisti che hanno scelto Amalfi per le vacanze natalizie. E il primo gennaio il Concerto con l’orchestra sinfonica nella Basilica del Crocifisso e, di pomeriggio, gran finale con il folklore puro delle bande che hanno sfilato attraverso i vicoli di Amalfi, per poi esibirsi lungo la scala monumentale della Cattedrale di Sant’Andrea.

NYE Amalfi si conferma, così, evento di punta del grande cartellone natalizio promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, all’insegna dell’aggregazione e dell’inclusione e del fare festa tutti insieme.

Divertimento, stupore, magia sono state le parole d’ordine per fare festa tutti insieme in Piazza per la notte più lunga dell’anno.

Non solo musica e live show, ma uno spettacolo innovativo di colori, effetti scenici e visioni mozzafiato che hanno proiettato lo spettatore in un universo parallelo, a confine tra sogno e realtà, in una grande performance collettiva che riunisce tutte le fasce d’età.

“Sano divertimento ed allegria per brindare al nuovo anno e per vivere insieme un momento di grande energia creativa - sottolinea il Sindaco Daniele Milano – NYE Amalfi negli anni è diventato un punto di riferimento per tutta la Costa d’Amalfi. Un grande attrattore, pensato per i giovani e le famiglie e per i turisti che hanno deciso di trascorrere le festività in Costiera. Quest’anno è ritornato l’Architectural Mapping 3D ideato da Luca Agnani sul tema “Metamorfosi” di una tale bellezza che ha conquistato il pubblico: artista del light design, che ha animato mostre importantissime nel mondo e monumenti. Amalfi si è trasformata così in un museo dinamico en plein air di grande impatto scenografico e visivo contaminandosi con la musica: avevamo grandi aspettative, ma la performance è stata di gran lunga superiore. Desidero ringraziare tutte le forze dell’ordine e la protezione civile che ci hanno aiutato a gestire un evento multiforme e variegato in totale sicurezza”.

Un Capodanno molto “happy” all’insegna dell'allegria, senza dimenticare la tradizione. “Siamo molto orgogliosi del risultato e del piano della sicurezza che ci ha permesso di spostarci attraverso le due piazze, in quelli che sono i luoghi simbolo della città. Quest’anno abbiamo messo insieme tradizione e innovazione – prosegue la Consigliera agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto – Il Capodanno è il momento centrale del nostro programma di eventi. Oltre alla grande festa per brindare al nuovo anno, il primo gennaio abbiamo avuto le bande del Capodanno Folk Amalfitano: è stato meraviglioso vedere insieme bambini, giovani e adulti impegnati nel non disperdere il nostro grande patrimonio identitario, tra ciaramelle e triccheballacche, simbolo anche di fortuna. E poi il grande concerto nella Basilica del crocefisso, con tantissimi turisti stranieri che hanno avuto l’opportunità di visitare anche il Chiostro del Paradiso, uno dei luoghi più intimi ed incantevoli di Amalfi”.

Novità del Capodanno 2024 è stato lo start dal pomeriggio del 31 gennaio: Piazza Duomo si è trasformata in una dancehall con la musica di Dj Eddie J Warner per creare l’atmosfera che anticipa i festeggiamenti serali.

Alle ore 22:30 in Piazza Flavio Gioia è partito ufficialmente il grande spettacolo di NYE Amalfi, con l’intrattenimento e la conduzione di Marco e Raf, direttamente da Radio Kiss Kiss, mentre in consolle, a far vibrare la piazza sul mare sotto le stelle, Dj Fabio Anastasio, a cui è affidato il warm up per entusiasmare la platea.

Come da tradizione, la sfilata e l’esibizione del gruppo folk amalfitano “O Guagliunciello”, portafortuna per il nuovo anno, tra canti popolari e strumenti tipici della tradizione in un recupero dei ritmi di ancestrali partenopei di putipù, triccheballacche, tammorre, castagnelle, tamburelli e scetavajasse, fino ad arrivare al countdown della mezzanotte e il suggestivo spettacolo dei fuochi pirotecnici sul mare a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli.

Dopo lo scoccare della Mezzanotte, lo spettacolo si è trasferito nel cuore di Amalfi, in Piazza Duomo con l’Architectural Mapping 3D: uno spettacolo visto per la prima volta in Costiera proprio ad Amalfi nel 2014 e che finora è stato protagonista nelle maggiori capitali internazionali. Dopo 10 anni è tornato a gran richiesta con nuove tecnologie e effetti speciali da lasciare tutti senza fiato per rendere la notte di Capodanno un'esperienza indimenticabile.

A fare da apripista al 2024 il disco show della “Street Sound Band”, un gruppo dinamico che spazia tra i generi musicali più vari, in un viaggio dagli anni ’70, ’80 e ‘90 fino ai giorni nostri per cantare e ballare tutti insieme. Beat coinvolgenti, sonorità elettroniche, tanto funky, house music ed R’n’B per ballare fino all’alba con la performance poliedrica del gruppo di Dj resident: Filippo Di Costanzo, Pio Mansi, Andrea K ed Alex Caruso, gli Amalfi Friends molto amati e apprezzati in tutta la Costa d’Amalfi, riusciranno a sorprendere il pubblico nel mash up esplosivo con effetti scenici innovativi, giochi di luce e tante sorprese per uno spettacolo unico, fino alle prime luci del nuovo giorno.