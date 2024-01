Nocera Inferiore: ancora annullato il concerto gratuito di Daniele Silvestri A comunicarlo il Comune

Ancora annullato il concerto gratuito di Daniele Silvestri a Nocera Inferiore. Si sarebbe dovuto tenere il giorno di Capodanno alle ore 21 in piazza Diaz, la disdetta è arrivata allora per indisponibilità del cantautore romano, la serata è stata così spostata al 7 gennaio. Ma proprio in questi minuti l'evento è stato annullato nuovamente per avverse condizioni meteo, a comunicarlo è stato proprio il Comune.