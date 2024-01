Mobilità sostenibile, il Comune di Camerota investe sullo bike sharing Scarpitta e Saturno: "L'obiettivo è migliorare la qualità della vita e dell'ambiente"

Il Comune di Camerota ha recentemente ottenuto un finanziamento significativo di oltre 97mila euro per la realizzazione di un ambizioso progetto di bike sharing sul territorio. La notizia è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione dal consigliere delegato al commercio, Francesco Saturno, e dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

Il progetto di bike sharing rappresenta un passo importante verso la promozione della mobilità sostenibile all'interno del comune. Con questo finanziamento, il Comune di Camerota intende migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei turisti.

Il consigliere delegato al Commercio, Francesco Saturno, ha espresso la sua soddisfazione riguardo questa opportunità che permetterà di implementare un servizio moderno e accessibile a tutti: «Sottolineo l'importanza di promuovere soluzioni di trasporto sostenibili che possano contribuire a ridurre il numero di auto nei centri storici dei nostri quattro meravigliosi borghi e migliorare la vivibilità complessiva della città. Sarà un’opportunità per i turisti e anche per i residenti».

«Questo finanziamento rappresenta un investimento fondamentale per la comunità di Camerota - ha aggiunto il sindaco Mario Salvatore Scarpitta - il bike sharing non solo favorirà uno stile di vita più attivo, ma contribuirà anche a ridurre il traffico veicolare e a fornire un servizio di mobilità alternativa ai tantissimi visitatori che scelgono Camerota per trascorrere le proprie vacanze. Il bike sharing rientra in un progetto ben più ampio che proiettà Camerota verso il 2030».