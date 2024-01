Scafati, Pip, il Comune potrà proseguire i lavori Dal Consiglio di Stato arriva la sospensiva della sentenza del Tar Campania

Con ordinanza n. 224/2024 il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Campania Salerno che aveva dichiarato il diritto alla retrocessione totale dei terreni dei ricorrenti e dichiarato l’inefficacia del Piano degli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate. In virtù del detto provvedimento, il Comune di Scafati potrà proseguire l’iter per il completamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dell’area industriale in questione (primo stralcio funzionale).

“Oggi – ha dichiarato il Sindaco Pasquale Aliberti - dimostriamo che non foraggiamo professionisti amici come una certa opposizione aveva fatto intendere con la violenza verbale di chi prova a strumentalizzare anche l'incarico dato ad un avvocato, un professionista, un professore universitario al quale abbiamo affidato un'opera così importante con il PiP e che si mette a disposizione della pubblica amministrazione con un tariffario minimo solo per passione e spirito di

collaborazione”.

“La sospensiva – ha aggiunto l’Assessore all’Avvocatura e al Contenzioso Diego Chirico - da parte del Consiglio di Stato, per la prosecuzione dei lavori dell'area PIP è frutto di un grande lavoro da parte di questa Amministrazione, del Sindaco e della Giunta. Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo fatto un ottimo lavoro, un lavoro importante per l'opera pubblica che riguarda anche i conti del nostro ente, rispetto alla questione della Corte dei Conti”.