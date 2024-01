Castel San Giorgio: partiti i lavori sul micro nido Giancarlo Siani Il sindaco: "Daremo dignità e decoro a questa struttura"

Questa mattina, come da cronoprogramma, sono partiti ufficialmente i lavori per l'ammodernamento e la riqualificazione del micro nido sito alla frazione Aiello-Camponanfoli.

«Grazie ai fondi PNRR nell'ambito del programma Futura, La Scuola per l'Italia di Domani, daremo dignità e decoro a questa struttura che eroga un servizio di primaria importanza per tante donne e tante famiglie di Castel San Giorgio - ha affermato il sindaco Paola Lanzara-.



Un grazie all'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, alla consigliera delegata all'edilizia scolastica Gilda Tranzillo, all'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, all'architetto Carmine Russo, Rup dei lavori ed a tutta la squadra amministrativa per questo nuovo traguardo.

Assicurare sempre maggiori servizi educativi alla prima infanzia significa investire sulle prossime generazioni, si tratta di uno strumento importante che consente a tante donne di poter continuare a rimanere nel mondo del lavoro senza rinunciare ad essere madri.Il nostro impegno come amministratori comunali è quello di venire incontro alle esigenze delle famiglie e potenziare sempre di più questi servizi rivolti ai più piccoli» - ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.