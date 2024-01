Scafati, nominato il Consiglio di amministrazione dell'Acse Il consigliere comunale Cavallaro: "Miglioreremo i servizi per la nostra città"

Questa mattina, presso la sede aziendale di via Armando Diaz, si è tenuta l’assemblea dei soci di Acse S.p.A., società per i servizi esterni del Comune di Scafati. A rappresentare l’ente, il Consigliere comunale Luigi Cavallaro, delegato dal sindaco Pasquale Aliberti. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre anni.

Sono stati nominati i seguenti professionisti: Ciro Cirillo, presidente del Consiglio di Amministrazione; Carmela Berritto, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; Carmine Fattoruso, Componente del Consiglio di Amministrazione.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione, previsto dal 2021 con una modifica allo Statuto - ha spiegato il Consigliere comunale Luigi Cavallaro - ci metterà nella condizione di interagire

con la società attraverso professionalità che hanno conoscenza del territorio al fine di migliorare i servizi, ottimizzare le scelte gestionali e avere maggiore capacità di ascolto dei cittadini sulle problematiche relative al ciclo integrato dei rifiuti, partendo anche da una campagna di ascolto che sarà fatta su tutto il territorio, al centro, in periferia e nelle aree più difficili. Questo affinché tutti abbiano la percezione che la raccolta differenziata è un dovere civico che fatto secondo regola,migliora la qualità della vita”.