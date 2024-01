Pagani: chiusura strade per passaggio mezza maratona L'ordinanza del sindaco

"Nella giornata di domenica 28 Gennaio vivremo anche a Pagani la Nuceria Paganorum Half Marathon - Memorial Franco De Maio per le strade cittadine" a dirlo è il sindaco Raffaele Maria De Prisco che continua: " La manifestazione sportiva, giunta alla 23esima edizione, da quest'anno Mezza maratona certificata Fidal, è voluta dall'amministrazione nocerina del sindaco Paolo De Maio, in sinergia con le amministrazioni di Nocera Superiore e Pagani, e organizzata da un comitato di associazioni. Il passaggio di 1200 atleti è previsto tra le ore 8.30 e le ore 10.30 per le strade sotto elencate (via Olivella, via Fusco, piazza Cirio, via Barbazzano, Via Sant'Erasmo, via De Gasperi, via Leopardi, vasca Pignataro, via San Domenico, piazza S. Alfonso, via Marconi, via De vivo, corso E.Padovano, piazza Corpo di Cristo, piazza D'arezzo, via Pagano, via Carmine, via Salerno, via Nazionale).

Per motivi di sicurezza e per garantire un sereno fluire della Mezza Maratona che attraverserà Nocera Inferiore, Pagani e Nocera Superiore, toccando i punti storici più belli e significativi delle tre città, è istituito divieto di circolazione e transito durante il passaggio dei corridori, per una durata stimata dalle 2 alle 3 ore a partire dalle ore 8.00.

Il cimitero sarà aperto in ritardo, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Tra le nostre strade, grazie all'impegno dell'amministrazione e della macchina comunale, in particolare il comando di polizia municipale e gli uffici preposti, correranno atleti provenienti da tutta Italia. I premi che saranno consegnati avranno anche i simboli del Comune di Pagani e dei monumenti iconici delle nostre città. Viviamo insieme questo bel momento di sport e sinergia delle nostre comunità. Grazie a tutti per la comprensione e a chi collaborerà per la riuscita dell'evento" conclude il primo cittadino.