Elezioni Baronissi: c'è l'intesa tra Anna Petta e Luca Galdi Accordo politico-programmatico in vista delle prossime Amministrative

Anna Petta, candidato sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Baronissi ed il gruppo guidato da Luca Galdi comunicano di aver raggiunto un'intesa politico-programmatica in vista del voto, supportata anche dagli uomini e dalle donne dell'associazione "Uniamoci".

Luca Galdi, insieme ai colleghi consiglieri, ha raccolto l'invito a costruire un percorso comune per le prossime elezioni amministrative, nell'esclusivo interesse dei cittadini di Baronissi e per ridare alla città la centralità politica che merita.

Il bene del territorio e la convergenza su diversi temi ritenuti strategici per la crescita e lo sviluppo della città, hanno consentito di mettere insieme diverse esperienze, superando ogni personalismo e divisione.

Anna Petta, donna, mamma, professionista, con una lunga esperienza amministrativa e con le giuste competenze, sarà il primo candidato sindaco "Donna" della città di Baronissi e guiderà un progetto caratterizzato dalla collegialità, condivisione e gentilezza.

I punti programmatici fondanti su cui è stata costruita l'intesa sono: la tutela delle fasce più deboli, la salvaguardia del territorio, uno sviluppo urbanistico ordinato della città, la valorizzazione delle frazioni, l'efficientamento e l'incremento degli alloggi popolari, lo sviluppo di Città della Medicina, la valorizzazione dei centri sociali, il risanamento idrogeologico dei versanti collinari, la promozione culturale del territorio.

"Dopo un'accurata fase di riflessione - spiega Luca Galdi - abbiamo deciso di mettere insieme le forze e di raccogliere l'invito a costruire un percorso comune per contribuire in maniera attiva alla crescita e allo sviluppo della città. Inoltre siamo fermamente convinti che Baronissi debba recuperare autonomia politica e lavoreremo affinché il progetto da noi sposato vada sempre in questa direzione".

"Grande soddisfazione - dichiara Anna Petta - per una storica intesa politico - programmatica che riunifica la Città e l'intero centro - sinistra. Un atto di amore, un progetto inclusivo che guarda alle nuove generazioni ed al futuro della Città, superando