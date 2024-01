Pagani: Cittadinanza Onoraria a Suor Lionella Calderaro Oggi la cerimonia in suo onore

Siciliana di origine, paganese di appartenenza, così si definisce scherzosamente Suor Lionella Calderaro, classe 1943, dal 1956 suora della Congregazione delle “Figlie del Preziosissimo Sangue” fondata da Tommaso Maria Fusco nel 1873 a Pagani.

Una vita spesa per la scuola – vent’anni di servizio presso la scuola parificata ubicata nella casa madre del Fondatore, a cui si sommato tante altre esperienze - per la comunità e per il Beato Tommaso Fusco, di cui è Postulatrice della Causa di Santificazione. Una vita ricca di esperienze sempre affrontate con il sorriso, che sarà celebrata questa sera in un momento di festa per suor Lionella a seguito dell’onorificenza di Cittadina Onoraria di Pagani, decretata in consiglio comunale ad ottobre 2023.

Proprio alla luce dell’impegno al servizio della comunità paganese, del suo adoperarsi per opere pie e per l’insegnamento e il perseguimento nella sua vita di solidarietà, amore e aiuto al prossimo e ai più deboli, valori fondanti del messaggio del Beato, i sindaco Raffaele Maria De Prisco, da sempre sostenitore dell’impegno di Suor Lionella, ha deciso di accogliere la proposta del febbraio 2023 del presidente della Pro Loco “Castello di Cortimpiano et Casalis Paganorum” presieduta da Antonio Avigliano, per il riconoscimento della Cittadinanza onoraria a suor Lionella Calderaro per l’azione meritoria che da sempre ha svolto e continua a svolgere con dedizione e benevolenza.

La proposta accolta dall’amministrazione paganese, è stata discussa nella III Commissione Consiliare dedicata alla Cultura del presidente Anna Maresca, illustrata dall’assessore alla cultura Valentina Oliva.

Lo scorso 25 Ottobre 2023, poi, il Presidente del Consiglio Comunale, Gerardo Palladino, ha proposto in seduta di consiglio comunale la delibera di assegnazione di Cittadinanza Onoraria paganese a Suor Lionella Calderaro, riscontrando voto favorevole dell’intera assise.

Questa sera per celebrare Suor Lionella e la sua opera al servizio del Beato Fusco, i suoi ex alunni, la comunità di San Francesco di Paola e della Congregazione delle Figlie de Preziosissimo Sangue, insieme all’amministrazione comunale, hanno organizzato un momento di festa presso il teatro San Giovanni Paolo II in via San Francesco 107 a Pagani.