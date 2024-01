Pagani, cinque giorni di eventi ed iniziative per Carnevale Il sindaco: «Un ricco calendario per dare gioia al nostro territorio»

Sarà uno splendido Carnevale a Pagani. Visto il grandioso successo dell’edizione carnevalizia dello scorso anno, quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco, con gli assessori Valentina Oliva, delegata agli eventi, e Pietro Sessa, delegato al commercio, ha voluto promuovere 5 giorni di festa dedicati al Carnevale per rallegrare grandi e piccoli nella nostra città.

Un calendario di eventi in cui il Comune di Pagani ha investito in sinergia con associazioni e commercianti del territorio conquistando le tappe in città dei carri di Carnevale delle associazioni Gran Carnevale di Orta Loreto e Carnevale Nocerino.

Si parte domenica 4 febbraio con l’evento “Carnival in Cosplay” a partire dalle ore 10 in piazza Auditorium, promosso dal consigliere con delega alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano in

collaborazione con l’associazione Pagani al Centro. L’iniziativa, in replica dopo l’evento natalizio, vedrà i cosplay di tutti i supereroi incontrare i bambini per trascorre qualche ora in allegria e scattare tante foto.

Il calendario di Carnevale continua dal 10 al 13 febbraio. Si parte con due eventi promossi dai

commercianti di via Cesarano, con il patrocinio dell’amministrazione: sabato 10 febbraio la strada del centro sarà invasa dall’allegria dei carri di Carnevale a partire dalle ore 17; domenica 11 febbraio dalle ore 10, poi, i bambini potranno divertirsi con animazione, musica e ballon art. Il divertimento domenica continua anche il pomeriggio con i carri di carnevale che percorreranno a ritmo di musica le strade del centro.

Lunedì 12 febbraio il divertimento arriva in piazza Auditorium con gonfiabili, animazione, mascotte e

musica a partire dalle ore 18. Infine martedì 13 febbraio dalle ore 10 i carri di carnevale percorreranno nuovamente tutte le strade del centro cittadino.

«Vogliamo che i nostri concittadini vivano la magia di Carnevale anche a Pagani. Dopo l’entusiasmo

dimostrato lo scorso anno, abbiamo deciso che volevamo fare ancora di più e abbiamo così assicurato un ricco calendario di eventi e divertimento per grandi e piccoli. Grazie a tutte le forze in campo che renderanno possibile l’ottimale realizzazione delle iniziative» ha dichiarato il sindaco De Prisco.