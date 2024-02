Nocera Superiore, sfilata e carnevale solidale per i bambini Ecco come le famiglie potranno donare

Sabato 10 febbraio torna il Carnevale a Nocera Superiore con la sfilata dei carri allegorici.

Alle ore 17:30 è prevista la partenza da via della Libertà, dove il serpentone colorato si dividerà in due cortei: il primo andrà lungo via Pecorari direzione via Russo; il secondo lungo via della Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli.

Dopo il ricongiungimento dei due cortei la sfilata proseguirà su via Russo e si concluderà in via Matteotti.

CARNEVALE SOLIDALE.

Con la sfilata dei carri ritorna anche l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Cuofano con l’assessorato alle Politiche Sociali del riuso solidale dei vestiti per i bambini.

Chi vuole può prestare o donare gli abiti di Carnevale non più utilizzati a coloro che ne hanno più bisogno aiutando, così, le famiglie che non possono far fronte a questa ulteriore spesa.

I vestiti con qualche “difetto” non saranno scartati, ma rimessi a nuovo dalle mani sapienti di tante mamme e nonne del Centro Sociale di via Russo che, in maniera volontaristica, armate di ago e filo, daranno una nuova vita agli abiti in maschera.

DOVE PORTARE I VESTITI: al centro sociale di Via Russo, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 18,30.