Pontecagnano Faiano, Elena Mari confermata alla guida di "Ora, noi" Il movimento civico organizzerà un'assemblea pubblica per incontrare la città

Il movimento civico "Ora, noi" ha rinnovato il direttivo e pianificato le attività che saranno realizzate sul territorio di Pontecagnano Faiano.

Nel corso dell'ultima assemblea i membri del direttivo, all’unanimità, hanno manifestato piena fiducia alla portavoce del movimento civico Elena Mari e, successivamente, è stato confermato l’intero direttivo, di cui fanno parte tutti i candidati e le candidate dell’omonima lista elettorale che ha concorso alla vittoria delle elezioni amministrative 2023 del sindaco Giuseppe Lanzara.

L’assemblea si è svolta all’insegna dell’entusiasmo e la stessa passione con cui i fondatori hanno deciso di dare vita ad “Ora, Noi”, discutendo sui temi dell’ambiente, delle politiche sociali, della cultura, dello sport, dei giovani, del lavoro e dei diritti. Il direttivo ha ribadito l’impegno politico per la città di Pontecagnano Faiano, manifestando pieno sostegno agli organi politici di riferimento, in particolare il sindaco Giuseppe Lanzara, l’assessore alla Cultura Roberta D’Amico e il consigliere comunale Vittorio Marino.

Una struttura politica e organizzativa di riferimento per “Ora, Noi” ma che resta verticale, aperta al dialogo e al confronto con le necessità dei cittadini di Pontecagnano Faiano.

Successivamente il direttivo riconfermato ha proposto l’organizzazione di un evento pubblico che si terrà sottoforma di “assemblea pubblica”, in cui saranno invitati tutti i cittadini e le cittadine, nonché le forze politiche del territorio per promuovere la partecipazione e continuare il dialogo ed il lavoro per la città.