Ripristino pronto soccorso base all'ospedale Scafati: Aliberti sollecita l'Asl Chiesto un incontro urgente

Con una nota ufficiale trasmessa questa mattina, il sindaco Pasquale Aliberti ha chiesto un incontro urgente al Direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, per essere aggiornato in merito alla tempistica per la conclusione della procedura di cui alla delibera n. 1411 del 20/10/2023, indetta dall’Azienda sanitaria per il reperimento di personale medico da destinare al pronto soccorso base dell’ospedale di Scafati, quale presupposto necessario per garantirne la riattivazione.

“Come avevo anticipato – ha dichiarato il Sindaco Pasquale Aliberti - durante l'incontro con i cittadini di lunedì scorso, ho provveduto ad inviare una nota al Direttore Generale Gennaro Sosto per chiedere un incontro al fine di conoscere la tempistica per la conclusione del concorso bandito per il reperimento del personale medico necessario all'apertura del pronto soccorso base, così come ci assicurò anche lo stesso DG nell'incontro avuto nel mese di luglio dello scorso anno. Al concorso risultano aver partecipato quattro medici come riferito tra l'altro dalla stessa Asl Sa in fase di ricorso al Tar avverso alla mia ordinanza. Se alla nostra richiesta non dovesse seguire risposta da parte dell'Asl Salerno chiederò l'intervento anche al Governo nazionale.

Rispetto alla questione Sanità, al di là di quanto sarà organizzato con i cittadini, la mia battaglia continua sul piano amministrativo, sarò un pungolo per tutti i livelli istituzionali, per il senso di responsabilità che sento di avere in quanto Sindaco di Scafati e massima autorità sanitaria sul territorio ”.