Il Carnevale Montecoricese ha illuminato il cuore di Agnone Cilento Sabato 17 febbraio una nuova sfilata

Il Carnevale Montecoricese ha illuminato il cuore di Agnone Cilento con un pomeriggio di festa, colore e spettacolo, regalando sorrisi e momenti indimenticabili a grandi e piccini. I quattro magnifici carri allegorici, ispirati a Pinocchio, al Far West, al Festival di Sanremo e al magico mondo di Tim Burton, hanno incantato il pubblico con la loro creatività e maestria artigianale. Oltre 80 figuranti, vestiti con abiti dedicati all'incantevole universo Disney, hanno aggiunto un tocco di magia e fantasia a ogni passo della sfilata, trasformando le strade di Agnone Cilento in un vero e proprio palcoscenico di gioia e divertimento, per poi chiudere con la splendida coreografia del mondo di Barbie. Giunti in piazza, i partecipanti hanno celebrato il “Funerale di Carnevale”, un atto simbolico che da tradizione chiude allegoricamente i festeggiamenti. Poi, accompagnati dal dj set con Kiko Navarro & Luca P e dal voice di Marco Vitolo, la serata è proseguita a suon di musica.

Ma l'allegria e la festa non finiscono qui perché sabato 17 febbraio (a partire dalle 15) ci sarà nuovamente la sfilata dei carri allegorici in piazza ad Agnone Cilento, con la musica live de I Tribalafro a chiudere questa terza edizione del “Carnevale Montecoricese”.

Saranno collocati, inoltre, anche sabato degli stand enogastronomici dove si potranno assaporare diverse prelibatezze preparate dalle attività commerciali e dalle associazioni locali.

“La partecipazione attiva dei giovani locali, unita alla collaborazione della Proloco Ortodonico ed al sostegno prezioso del Comune di Montecorice, ha reso possibile la realizzazione di un evento indimenticabile, capace di unire le persone e di creare un senso di appartenenza e condivisione che va oltre le maschere e i carri allegorici – commenta Raffaele Meola del comitato organizzatore – Vi aspettiamo sabato 17 febbraio per chiudere questa due giorni straordinaria all’insegna della partecipazione e del sano divertimento”.