Autovelox Agropoli: 115mila auto in una settimana, 4mila non in regola I dati sulla Cilentana: ma per le multe il Comune attende il via libera dalla Prefettura

Autovelox sulla Cilentana, il sindaco di Agropoli in una lunga nota precisa la posizione di palazzo di città: dopo l'ok della Prefettura, la polizia municipale ha affidato ad una società esterna l’installazione di 2 telecamere "targa system" per il rilievo dei flussi veicolari nel periodo dal 05/02/2024 al 12/02/2024, atteso che il tasso di incidentalità di una strada è direttamente proporzionato al grado di rischio potenziale costituito dal numero dei veicoli che vi transitano.

Il rilievo dei flussi veicolari nel periodo su indicato ha consentito di accertare il transito di circa 115mila veicoli in sette giorni, di cui quasi 4mila sprovvisti di assicurazione e/o revisione obbligatoria.

Di fronte a questi numeri, la giunta ha dato l'ok ai caschi bianchi per la messa in sicurezza della SP 430 Cilentana: "Le attività poste in essere dal Comune vengono eseguite in un perimetro normativo ben definito, la cui cabina di regia è, per scelta del legislatore nazionale, la Prefettura di Salerno", si legge nella nota municipale.

Mutalipassi ricostruisce l'iter degli ultimi anni (compresa la sospensione trimestrale adottata dal Prefetto nel 2020), con l'intento di acquisire dati aggiornati su incidentalità e flussi di traffico.

"Ad oggi, il nuovo decreto non è stato ancora adottato - fanno sapere dal Comune di Agropoli -. Quindi, nell’ambito della leale collaborazione istituzionale di tutti gli attori impegnati nelle attività di contrasto al pericoloso fenomeno della velocità, del sorpasso e di altre violazioni comportamentali, il Comune, compulsato dalla Prefettura di Salerno, ha dato corso ad una serie di iniziative finalizzate a rappresentare la realtà effettuale afferente al traffico veicolare in transito sull’arteria stradale extraurbana secondaria attraverso l’installazione al km. 103+550 di telecamere di monitoraggio".

Da questo controllo sono emersi i numeri indicati: 115mila veicoli in transito, di cui 4mila non in regola. Non solo irregolarità amministrative: Mutalipassi fa sapere che c'è anche l'intenzione di verificare il calcolo della velocità media, per un controllo complessivo.

"Si ribadisce pertanto che il Comune di Agropoli – Polizia Municipale, ha istruito la procedura ed elaborato una richiesta da inoltrare alla Prefettura di Salerno per l’autorizzazione alla installazione dei dispositivi di controllo automatici a distanza della velocità media sui tratti Agropoli nord/Agropoli sud e/o sul tratto Agropoli Sud/Uscita Prignano), dei dispositivi di controllo automatici a distanza per l’accertamento delle violazioni in materia di sorpasso vietato e del “Targa System” per finalità di sicurezza pubblica sovracomunale e comunale nonché procedere al rilevamento di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, revisione periodica nonché controllo del livello di assunzione di sostanze alcoliche con contestazione immediata", ha chiarito Mutalipassi. L'ultima parola ora spetta alla Prefettura.