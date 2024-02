Alta Velocità, Noi Moderati: "Atena Lucana favorevole alla nostra proposta" "Bisogna continuare a far luce sull'intera vicenda e chiarire i dubbi"

Il coordinatore di zona Antonio Casale e tutti i segretari cittadini di NOI MODERATI del Vallo di Diano, Bussento e Tanagro, facendo ancora seguito alle dichiarazioni rese dalla Sindaca di Padula, in merito all’ubicazione della futura stazione dell’alta velocità nel territorio del Vallo di Diano, al fine di continuare a far luce sulla vicenda e chiarire ulteriormente i dubbi prendono atto delle delibere dei Comuni che hanno già manifestato nell’ anno 2021 le volontà in linea con la nostra proposta.

In particolare i comuni di Atena Lucana (SA) –‘’delibera n.21 del 07/12/2021’’, Marsicovetere (PZ)- ‘’delibera n. 31 del 29/06/2021’’, Brienza (PZ)- ‘’delibera n. 26 del 08/07/2021’’, Tramutola (PZ)- ‘’delibera n. 13 del 12/07/2021’’, Calvello (PZ)- ‘’delibera n. 31 del 27/07/2021’’, Satriano di Lucania (PZ), n. 27 del 30/07/2021’’, e a seguire le Delibere di Giunta comunale di Sasso di Castalda (PZ), - n.53 del 30/06/2021, e di Giunta Esecutiva della Comunità Montana degli Alburni (SA), n. 36 del 12/05/2021, nonché della volontà di altri Sindaci del circondario di manifestare lo stesso interesse affinché la futura stazione dell’alta velocità possa ubicarsi nel territorio compreso fra i comuni di Atena Lucana e Sala Consilina.

Precisando che sono pienamente concordi all’ubicazione nel territorio di Atena Lucana Scalo. Ricordando che i numeri sono sempre al centro dell’universo, ed una platea di oltre 280.000 utenze a fronte di appena e scarse 30.000, darebbe la certezza d’impiego della stazione con grandi benefici economici per tutto il Vallo di Diano. Nell’esprimere compiacimento al Sindaco di Atena Lucana dott. Luigi Vertucci, al Presidente e a tutti gli altri sindaci per quanto deliberato, Noi Moderati - Vallo di Diano invita tutti i cittadini, i movimenti e le associazioni tutte a manifestare con forza il proprio consenso in favore delle ragioni evidenziate nei precedenti comunicati dal nostro partito sulla fermata AV in progetto, auspicando anche l’autorevole intervento sul tema, dell’ON. Attilio Pierro e del Sindaco di Sala Consilina Avv. Francesco Cavallone, nonché Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano.