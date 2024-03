Teggiano, Luigi Morello coordinatore cittadino di Noi Moderati "Questa nomina mi onora e al contempo mi responsabilizza"

Il consigliere comunale di Teggiano Luigi Morello nominato segretario cittadino di Noi Moderati Salerno. Il partito, guidato a livello regionale dall’onorevole Pino Bicchielli, si sta concentrando maggiormente sulle aree interne, come conferma il segretario provinciale Luigi Cerruti. “La nomina del consigliere Morello va nell’ottica di una riorganizzazione del partito che da tempo stiamo portando avanti- ha dichiarato il coordinatore Cerruti - Questa nomina è frutto del lavoro in sinergia portato avanti dal segretario territoriale Antonio Casale”.

“Questa nomina mi onora e al contempo mi responsabilizza perché la nostra attenzione continuerà ad essere riservata alle aree interne del nostro territorio, alle criticità che vivono e alle tante problematiche ancora oggi esistenti - ha dichiarato il neo coordinatore cittadino - ringrazio il segretario provinciale Luigi cerruti per il lavoro che sta portando avanti su tutto il territorio della provincia di Salerno, il responsabile territoriale Antonio Casale per il lavoro che sta portando avanti e l’onorevole Pino Bicchielli che fin dal giorno del suo insediamento non si è risparmiato. il suo impegno per i territori della provincia di Salerno e non solo è ormai noto a tutti. Metto a disposizione del partito e del territorio la mia competenza nell’ottica di un lavoro sinergico con i referenti delle zone limitrofi al territorio”.