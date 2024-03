Amalfi: Ferrante (Mit), ZTL accoglie istanze territorio, vantaggio per tutti "Dovranno essere recepite le specifiche esigenze di ogni realtà"

"Su invito del presidente dei sindaci della Costa d’Amalfi Fortunato Della Monica, sono intervenuto alla Conferenza che si è tenuta presso il Comune di Amalfi nel corso della quale si è parlato, ad ampio spettro, della mobilità e del sistema dei trasporti in costiera; tra i temi affrontati anche e soprattutto quello dell’introduzione della Zona a traffico limitato al di fuori dei centri abitati. La proposta della Ztl è stata inserita nel DDL di revisione del Codice della strada con l’obiettivo di accogliere le istanze del territorio in materia di viabilità e sicurezza. Mi sono speso in prima persona per la concretizzazione normativa di questa fondamentale misura targata Forza Italia e condivisa da tutte le forze parlamentari”.

Lo dichiara il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante, a margine dell’incontro con i sindaci.

“Ora, nel solco della stessa campagna di ascolto delle esigenze del territorio che ci ha portato sin qui, resta da percorrere l'ultimo miglio. Lavoreremo - prosegue - all'approvazione in tempi rapidi del DDL per dedicare attenzione alle modalità applicative, in maniera efficace e dinamica, della misura valorizzando il sistema turistico di un patrimonio UNESCO.

Dovranno essere recepite le specifiche esigenze di ogni realtà territoriale e si dovranno prevedere dei meccanismi flessibili, scrivendo le regole insieme agli Enti locali e a tutti gli operatori interessati. Ci attende un lavoro di squadra, continuerò a seguire il tema anche dopo l’approvazione finale dell’emendamento garantendo tutto il supporto del Mit. La Ztl in Costiera dovrà essere un vantaggio per tutti, anche in ragione della necessità di contemperare i legittimi interessi delle realtà economiche che - conclude Ferrante - operano nel contesto unico della nostra meravigliosa costiera”.