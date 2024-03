Bomba carta dinanzi ad un locale di Angri, l'opposizione tuona: "Atto vile" Barba, D'Antonio e D'Auria: "Individuare e punire i responsabili di questo grave gesto"

"Il gruppo politico "Progettiamo Angri" esprime la sua più ferma condanna nei confronti dell'atto vile e violento perpetrato contro il locale "Cru", un luogo di aggregazione e di valore per la nostra comunità". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Caterina Barba, Roberta D’Antonio e Domenico D’Auria a seguito dell'esplosione della bomba carta avvenuta tra sabato e domenica dinanzi ad un locale del centro storico.

"È con profondo sdegno che apprendiamo dell'atto incendiario che ha danneggiato la saracinesca di questo locale gestito con passione e dedizione da giovani talentuosi", proseguono gli esponenti dell'opposizione. "Cru è stato sempre un punto di riferimento per i giovani e un luogo di incontro per la cittadinanza, contribuendo attivamente alla crescita sociale e culturale della nostra città. Condanniamo senza riserve ogni forma di violenza e di intimidazione, e ci impegniamo a sostenere i gestori e i frequentatori del Cru in questo momento di difficoltà. La solidarietà della nostra comunità è un segno tangibile del nostro sostegno e della nostra determinazione nel contrastare ogni forma di violenza e sopraffazione. Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine e ci auguriamo che possano individuare e punire i responsabili di questo vile gesto, assicurando che simili atti non trovino spazio nella nostra amata città . Noi siamo vicini a questi giovani imprenditori che hanno avuto un‘idea vincente. Insieme, continueremo a costruire un futuro migliore per la nostra amata Angri", concludono i consiglieri comunali di "Progettiamo Angri".