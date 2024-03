Olevano sul Tusciano, Asl e Comune: raggiunta l'intesa Poliambulatorio: servizio disponibile entro le prossime settimane

Raggiunta l’intesa tra Comune e l’Asl Salerno – Distretto sanitario 65 di Battipaglia per la riapertura del Polimabulatorio di piazza Palatucci, Monticelli di Olevano sul Tusciano. Oggi l’incontro tra il sindaco Michele Ciliberti e la direttrice sanitaria, Marina D’Aniello.

Quattro i servizi ai pazienti che saranno subito riattivati:

- CARDIOLOGIA

- NEUROLOGIA

- GINECOLOGIA

- DIABETOLOGIA

L’Azienda sanitaria che ha avviato già le pratiche di reclutamento interno, ha già predisposto l’utilizzo di proprio personale amministrativo per l’attivazione del servizio “CUP-UNICO REGIONALE” (Centro Unico di Prenotazione) per prenotare le visite specialistiche presso il Poliambulatorio di Monticelli. Il servizio CUP sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio.

Una buona notizia per la comunità olevanese, che dopo tanto tempo riavrà riattivati i locali di Piazzale Palatucci recentemente ammodernati.

La riapertura avverrà nelle prossime settimane, ovvero appena termineranno le procedure di selezione del personale della locale ASL.

“In tempi rapidi abbiano raggiunto l’obiettivo di ripristino di un servizio essenziale per la popolazione di Olevano e dell’Asl - ha dichiarato il Primo cittadino – Un ringraziamento alla direttrice D’Aniello e alla Regione Campania che fornirà il nostro Poliambulatorio di due importanti macchinari per il corretto funzionamento. La nostra azione amministrativa continua nella direzione di dare risposte ai problemi concreti delle persone e soprattutto delle fasce deboli”.