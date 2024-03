Noi Moderati, Pietro Raddi coordinatore cittadino di Sanza "Un'esperienza nuova spero di poter offrire il mio contributo nel migliore dei modi"

Pietro Raddi coordinatore cittadino di Sanza per Noi Moderati. L’incarico è stato conferito dal segretario provinciale al termino di un incontro tenutosi presso la sede di via Gaetano Angrisani. “Il partito di Noi Moderati, guidato a livello regionale dal nostro deputato Pino Bicchielli, sta concentrando la sua azione sulle aree interne. Per me è un'esperienza nuova, spero di poter offrire il mio contributo nel migliore dei modi- ha detto Raddi - Ringrazio chi ha posto fiducia in me, a partire dal segretario territoriale Antonio Casale e il segretario provinciale Luigi Cerruti”. “Siamo sulla strada giusta, andiamo avanti in questa direzione puntando molto sulle aree interne- ha dichiarato il coordinatore provinciale Luigi Cerruti - In queste zone è necessario mettere in campo azioni concrete contro lo spopolamento, valorizzare i borghi e ridare respiro a questi territori”.