Noi Moderati, Mariana Erra referente locale Mercato San Severino Cerruti: “Abbiamo deciso di puntare sulle donne, crediamo nella parità di genere"

Mariana Erra coordinatrice cittadina di Noi Moderati per la città di Mercato San Severino. La nomina è stata ratificata nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale Luigi Cerruti che ha rimarcato l’importanza di radicare il partito su tutto il territorio, dando ampio spazio ai giovani e alle donne. “Sono onorata per questo nuovo incarico che mi vedrà come referente di Mercato San Severino per il partito Noi Moderati - ha detto Mariana Erra- Intendo ascoltare e prendere a cuore ogni necessità che mi sarà rivolta, per aiutare tutti al raggiungimento di obiettivi comuni e non. Voglio ringraziare chi ha creduto in me, e chi lo farà ancora, come il nostro deputato Pino Bicchielli e il nostro coordinatore Luigi Cerruti oltre al referente della Valle dell’Irno Michele Merola. ”Continua la nostra operazione di radicamento del partito, stiamo lavorando molto per far sì che tutti i comuni della provincia di Salerno abbiano un referente locale per dare massima attenzione alla loro comunità”, ha dichiarato il segretario Cerruti. “Abbiamo deciso di puntare sulle donne, crediamo nella parità di genere e questa nomina lo dimostra. Nella valle dell’Irno Noi Moderati c’è, è presente e operativo e stiamo continuando a lavorare nel rispetto degli impegni presi con i cittadini”, ha detto il referente della Valle dell’Irno Merola.