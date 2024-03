Celle di Bulgheria: il sindaco dona agli studenti il "Viccio" e la "Pzinne" Sono i progenitori dell'uovo di cioccolato

A tutti gli studenti del Comune in regalo il “Viccio” e la “Pzinne”. È la singolare iniziativa del primo cittadino di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, che quest’anno, in sostituzione del classico uovo di cioccolato, ha voluto regalare agli studenti due prodotti tipici del periodo pasquale: il Viccio, una piccola ciambella di pane con l’uovo al centro, e la Pzinne un pane intrecciato dall’aspetto di una bambina in fasce. “Come amministrazione – ha spiegato il sindaco Marotta - abbiamo optato per un regalo di Pasqua legato alla tradizione e realizzato con prodotti locali nel nostro forno di comunità. Il Viccio e la Pzinne sono i progenitori dell’uovo di cioccolato. Quando le uova di Pasqua non erano in commercio – continua Marotta – ai bambini venivano dati in dono il Viccio e la Pzinne. Un pane simbolo del periodo pasquale ma anche delle nostre origini. È bene che i ragazzi conoscano i sacrifici dei propri nonni e riscoprano i sapori di un tempo”.