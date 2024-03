Cilento, Ferrante (Mit): riapertura ‘Acquarulo’ per Pasqua promessa mantenuta "Messo in campo ogni sforzo per rendere fruibile un’infrastruttura così strategica"

"Consapevole dell’importanza del viadotto ‘Acquarulo per la viabilità nel Cilento, ho seguito sin dall’inizio con la massima attenzione gli interventi necessari per il suo ripristino. Le costanti interlocuzioni che ho avuto con Anas sono state mirate a mettere in campo ogni sforzo per rendere fruibile un’infrastruttura così strategica nel più breve tempo possibile. La riapertura del viadotto per le festività di Pasqua è una promessa mantenuta, che consente di restituire la piena funzionalità della Ss18 VAR a migliaia e migliaia di cittadini e turisti”. Lo dichiara il deputato e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, a margine della sua visita di questa al viadotto in occasione della riapertura.

"Si tratta di un risultato estremamente importante, anche in considerazione della complessità dei lavori da eseguire e dell'incidenza del meteo, che non ha agevato gli interventi.

Ciò nonostante - ha aggiunto - abbiamo garantito la riapertura del viadotto ‘Acquarulo’ in tempi rapidi, evitando che il territorio continuasse a restare isolato. Ringrazio ANAS e tutte le maestranze per aver rispettato l’obiettivo di tre mesi che avevamo fissato, con un impegno encomiabile che consentirà di riconsegnare alla comunità cilentana un'opera molto più sicura e performante rispetto al passato. Il Cilento riveste una rilevanza cruciale per il Mit, come dimostrano tutti gli investimenti che stiamo attuando. Solo sulle strade statali 19 ‘delle Calabrie’, 18VAR “Cilentana’, 18 ‘Tirrena Inferiore’, 517 ‘Bussentina’ e 166 ‘degli Alburni’, sono stati investiti quasi 100 milioni di euro, per interventi di manutenzione programmata, tra lavori ultimati, in corso ed in fase di attivazione. Il rafforzamento delle infrastrutture, accanto agli interventi per la sicurezza delle strade, rappresentano il volano - conclude Ferrante - per lo sviluppo di un territorio così attrattivo a livello turistico”.