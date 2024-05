Fondazione Neuromed dona un defibrillatore alla Fondazione Fioravante Promuovere la sicurezza nella comunità di Santa Maria di Castellabate

Nel Museo del Calcio "Andrea Fortunato", si è tenuta una significativa cerimonia di donazione, durante la quale la Fondazione Neuromed ha fatto dono di un Defibrillatore alla Fondazione Fioravante Polito. Questo atto di generosità è stato volto a promuovere la sicurezza cardiaca all'interno della comunità di Santa Maria di Castellabate e dei suoi numerosi visitatori.

La Fondazione Neuromed, guidata dal Presidente Mario Pietracupa, è da lungo tempo impegnata nell'implementare iniziative a sostegno del territorio e della sua comunità. Attraverso questa donazione, la Fondazione ha ribadito il suo impegno sociale e la sua sensibilità verso le necessità urgenti in materia di salute e sicurezza. Questo gesto si inserisce tra le molte altre iniziative che la Fondazione Neuromed ha portato avanti nel corso degli anni, confermando il suo costante impegno verso la tutela della vita e della salute dei cittadini e dei visitatori del territorio. Il Defibrillatore donato rappresenta un importante strumento di primo soccorso, fondamentale per affrontare eventuali casi di arresto cardiaco e garantire interventi tempestivi e salvavita. La cerimonia di donazione è stata moderata dal giornalista ed ex calciatore della Cavese Sergio Mari.

Il Presidente della Fondazione Fioravante Polito, Davide Polito, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per l'intera comunità di Santa Maria di Castellabate, ringraziando la Fondazione Neuromed per il loro sostegno e il loro impegno verso la sicurezza e il benessere della comunità. Ringrazio per la presenza i medici che collaborano con la Fondazione Giovanni D’Auria, Augusto d’Aniello e Giuseppe Ventre.

Il Presidente Mario Pietracupa ha evidenziato la stretta collaborazione tra le due fondazioni e ha espresso fiducia nel futuro dei progetti condivisi. Ha inoltre sottolineato che la donazione del Defibrillatore è un investimento nel benessere e nella tranquillità dei cittadini, e guarda con entusiasmo al proseguimento della collaborazione con la Fondazione Polito per il beneficio della comunità.

La Fondazione Neuromed e la Fondazione Fioravante Polito confermano così il loro impegno condiviso per il progresso e il benessere della comunità locale e si proiettano verso un futuro di grandi risultati attraverso la loro collaborazione.