Vie del Mare, fumata bianca: trovato l'accordo per gli approdi a Cetara e Maiori Intesa in Prefettura: "Scongiurato il rischio caos sulla Statale Amalfitana"

Si è risolta positivamente la delicata vicenda legata alle Vie del mare che ha tenuto banco in questi ultimi mesi. "Grazie a un'intena che contempera garanzie di sicurezza e esigenze dell'utenza delle vie del mare (turisti e residenti) è stato così scongiurato il rischio di generare un congestionamento del traffico veicolare sulla statale Amalfitana". Lo fa sapere il presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, Fortunato Della Monica, ed il sindaco di Maiori Antonio Capone.

Fumata bianca dopo il vertice in prefettura a Salerno con prefetto, comandante della Capitaneria di porto e il presidente della Commissione trasporti regionale, Luca Cascone.

Sono state verificate una serie di ipotesi tecniche che consentiranno accesso e manovrabilità nei porti di Cetara e Maiori rendendo così compatibili le prescrizioni relative alla sicurezza in mare.

«Si tratta di un risultato importantissimo ottenuto grazie alla sensibilità del Prefetto e del comandante della Capitaneria di Porto - dice con soddisfazione il presidente della Conferenza dei sindaci Fortunato Della Monica -. L'opera di mediazione svolta dal Prefetto è stata determinante in questa delicata vicenda. Si è concretizzata un’intesa che, grazie alla convergenza trovata sulla soluzione posta sul tavolo, contempera tutte le esigenze: prima fra tutte quella della sicurezza in mare. Dopo Cetara, anche il comune di Maiori, entro una settimana al massimo, completerà l'iter degli adempimenti richiesti per consentire l’attracco delle imbarcazioni con lunghezza superiore».