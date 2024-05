Castellabate: passeggiata naturalistica per l'inaugurazione del Vallone Alto L’area è stata sottoposta a degli importanti interventi finalizzati a combattere il dissesto

Dopo aver completato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero naturalistico “Vallone Alto”, che mette in collegamento la frazione di San Marco a Punta Licosa, il Comune di Castellabate è pronto ad inaugurare il riqualificato percorso con una passeggiata nella natura che si terrà sabato 1 giugno alle ore 10. L’intera area è stata sottoposta a degli importanti interventi finalizzati a combattere il dissesto idrogeologico, permettendo la piena fruibilità di uno degli scorci più belli di Castellabate. Nella giornata di sabato, con la partecipazione di diverse associazioni sportive locali, si effettuerà una passeggiata alla scoperta del rinnovato sentiero, al fine di evidenziare e far risaltare la grande predisposizione del percorso per lo svolgimento di attività escursionistiche e non solo.

“Il caratteristico sentiero di “Vallone Alto” respira finalmente un’aria nuova. Con i lavori svolti, finanziati da fondi PNRR per circa 740 mila euro, abbiamo rivitalizzato un’area che, oltre ad essere un servizio essenziale per gli abitanti della zona, si presta tanto a diverse tipologie di attività legate al mondo del trekking volte ad incrementare il nostro flusso turistico. Dalla nuova staccionata, al ripristino della segnaletica informativa, il sentiero rappresenta un luogo sicuro in cui connettersi con l’ambiente circostante, ammirando tutte le bellezze e le insenature della costa. Invitiamo tutti a prendere parte a questa piacevole passeggiata che permetterà di far conoscere un percorso davvero incredibile”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Dopo i necessari lavori di rifunzionalizzazione del sentiero, la giornata di sabato è un modo per incentivare la scoperta del percorso mozzafiato di “Vallone Alto”. Stiamo puntando fortemente sul fronte della riqualificazione dei sentieri naturalistici di Castellabate, consapevoli della loro importanza e del loro richiamo nell’ambito del turismo, soprattutto sportivo”, sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia.