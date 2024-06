Sostenibilità ambientale, ad Atrani arriva l’eco-compattatore mangiaplastica Il vice sindaco Siravo: "Previste premialità per abbattere o ridurre il costo della bolletta TARI"

Primo avvio oggi, ad Atrani, per la Mangiaplastica collocata su piazzale Marinella. L’eco-compattatore, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma Mangiaplastica 2023 per un importo di 14.899,86 euro, entrerà in funzione al termine delle operazioni di collaudo e funzionamento previste in mattinata.

La macchina mangiaplastica della Norap-Ecocontrol Gsm, di ultima generazione, consentirà ai cittadini di conferire in modo selettivo il packaging PET destinato al riciclo, migliorando la qualità della raccolta differenziata e incentivando comportamenti virtuosi nell’ottica della sostenibilità ambientale.

“È fondamentale che i cittadini vengano coinvolti attivamente nei processi di riciclo e di economia circolare”, spiega il vicesindaco Michele Siravo. “Questa iniziativa offre alla popolazione l'opportunità di avere strade più pulite, meno plastica e di fare del bene all'ambiente. Sono allo studio delle premialità che potranno abbattere o ridurre il costo della bolletta TARI per chi utilizza attivamente l'eco-compattatore. Invitiamo perciò ad utilizzare in maniera corretta il dispositivo, utilizzandolo per lo scopo a cui è destinato. Dopo l'installazione della prima eco-isola di prossimità informatizzata in Costiera Amalfitana, lo scorso anno, Atrani continua a impegnarsi concretamente per il futuro sostenibile del territorio”.