Vietri sul Mare, inizia ufficialmente il secondo mandato di De Simone Il sindaco confermato alla guida del Comune: "Premiati impegno e sacrificio"

Inizia ufficialmente il secondo mandato per il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che a capo della lista “Uniti per Vietri”, ha ottenuto 3163 voti, pari al 69,42%, ed è stato riconfermato alla guida dell’amministrazione. Al secondo posto con 1025 voti, pari al 22,50%, la lista “Vietri che Vogliamo” con candidato sindaco Alessio Serretiello. Terza con 368 voti (8,08%) la lista “L’Altra Vietri” con candidata sindaco Emilia Senatore.

«Una vittoria dedicata a tutti i cittadini di Vietri che hanno creduto in un progetto portato avanti dalla mia amministrazione e con nuove idee per il futuro. Siamo stati premiati per il sacrificio e l’impegno che ci abbiamo messo in questi cinque anni - ha dichiarato il riconfermato sindaco Giovanni De Simone - e di questo voglio dire grazie a tutti i miei compagni di viaggio. Purtroppo la competizione consente di eleggerne solo otto e sono davvero dispiaciuto per i quattro che sono rimasti fuori. In quale maniera cercheremo di coinvolgerli nei progetti che abbiamo per il futuro di Vietri. Da domani si ricomincia a lavorare a pieno ritmo, con lo stesso impegno che abbiamo sempre profuso».

Eletto anche il nuovo consiglio comunale di Vietri sul Mare: entrano a palazzo di città per la lista “Uniti per Vietri”, oltre al sindaco Giovanni De Simone, i consiglieri Stefania Fiorillo (582 voti), Daniele Benincasa (579), Angela Infante (494), Vittorio Mendozzi (443), Raffaella Ferrara (411), Giuseppe Giannella (396), Salvatore Pellegrino (384) e Vincenzo Alfano (383).

Risultano eletti al nuovo parlamentino cittadino anche Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco (479) e Maurizio Celenta (233) per la lista “Vietri che Vogliamo” ed Emilia Senatore per la lista “L’Altra Vietri”.

Nei prossimi giorni sarà convocato il primo consiglio comunale della nuova consiliatura per l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione cittadina.