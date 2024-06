Paestum, Alfieri brucia le tappe e nomina subito la giunta Di Filippo vicesindaco, ecco tutte le nomine in giunta

Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha nominato la giunta comunale, che risulta così composta:

1. Vice Sindaco e assessore Maria Antonietta Di Filippo, con delega a “Cultura e Identità Territoriale”.

2. Assessore Maria Rosaria Picariello, con delega a “Politiche Sociali e Pubblica Istruzione”.

3. Assessore Antonio Agresti, con delega a “Bilancio - Finanze –Tributi”.

4. Assessore Antonio Di Filippo, con delega a “Governo del Territorio e Demanio”.

5. Assessore Antonio Mastrandrea, con delega al “Turismo”.

«Ho nominato la giunta comunale perché il lavoro da fare per Capaccio Paestum è tanto e dobbiamo metterci subito al lavoro – dichiara il sindaco Franco Alfieri –. Una squadra competente, fatta di uomini e donne che hanno già lavorato per il territorio nella scorsa consiliatura come membri della nostra compagine amministrativa. Il nuovo esecutivo per una parte si muove in continuità con i passati cinque anni e, per un’altra parte, si rinnova. Ringrazio gli assessori uscenti Ettore Bellelli, Gianfranco Masiello e Fabio Scariati per il lavoro prezioso che hanno svolto e auguro ai nuovi assessori un lavoro proficuo», le parole del primo cittadino che ha stravinto la competizione elettorale amministrativa.