Castellabate: parte la navetta serale su tutto il territorio Attiva da luglio a settembre

Il Comune di Castellabate ha ufficialmente lanciato il programma “Castellabate di notte”, il servizio di navetta serale che coprirà l’intero territorio dal 15 luglio al 3 settembre 2024. Dalle frazioni di Lago, Alano, Santa Maria, San Marco, Castellabate Capoluogo e Ogliastro Marina, dalla prima corsa delle ore 20.40, fino all’ultima delle ore 00.10, il servizio garantirà a cittadini e turisti di muoversi con maggior facilità e velocità utilizzando le diverse fermate messe a disposizione. Tale attività mette in collegamento le varie località del Comune di Castellabate al costo di 2€ per singola corsa, con la possibilità di poter acquistare il proprio titolo di viaggio direttamente e comodamente al momento della partenza sul bus. Inoltre, è stato implementato anche il servizio che mette in collegamento Castellabate con la stazione ferroviaria di Agropoli al costo di 2,50€. Tutti gli orari sono consultabili sul sito ufficiale dell’Ente.

“Anche per questa estate 2024, oltre al tradizionale servizio diurno, abbiamo deciso di implementare tale attività di navetta anche nelle ore più frequentate, quelle serali. In questo modo tutti coloro che vorranno spostarsi da una parte all’altra del territorio potranno farlo in sicurezza e tranquillità. Rispetto all’anno precedente, abbiamo migliorato ulteriormente il servizio, ampliando le corse e allungando l’orario di fruizione. Di grande importanza è anche la possibilità di partire e arrivare dalla stazione ferroviaria di Agropoli, consentendo di raggiungerci agevolmente anche in treno”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Con questo servizio potenziato veniamo incontro alle tante richieste e necessità da parte dei cittadini e turisti che hanno voglia di spostarsi con comodità nelle ore serali sul territorio di Castellabate. Inoltre, c’è da sottolineare che per il terzo anno di fila, verrà garantito il collegamento con la stazione di Agropoli-Castellabate. Un servizio importante che incrementa ancor di più le opportunità turistiche del territorio. Tali attività, finanziate completamente da risorse comunali, rientrano nelle linee programmatiche dell’Ente e sono misure fondamentali per lo sviluppo turistico del paese”, dichiara il Vice Sindaco, Luigi Maurano.