Attracchi abusivi al porto di Agropoli, scatta la linea dura: multe a raffica Il sindaco e l'assessore Di Filippo: necessario tutelare la legalità anche in mare

La Polizia municipale di Agropoli ha svolto una mirata attività di controllo nell’area portuale e in particolare presso i pontili gestiti in concessione dal comune di Agropoli al fine di verificare l’osservanza del "Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini dell’ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli".

Diverse sono state le sanzioni elevate per attracco abusivo, ovvero per aver occupato senza autorizzazione un ormeggio comunale.

Ai trasgressori è stata comminata la sanzione prevista che va da 200 a 1.200 euro. I proprietari sono stati diffidati a rimuovere le imbarcazioni entro 48 ore. In caso contrario la rimozione sarà effettuata in danno, con spese a carico dei trasgressori.

«Il rispetto della legalità e delle regole – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi - sono fondamentali per un vivere civile. E questi controlli vanno proprio in questa direzione».

«I controlli della Polizia Locale in ambito portuale sono un messaggio chiaro agli abusivi. Ci sono specifiche modalità per attraccare presso i pontili comunali partecipando ad uno specifico bando. La maggioranza dei proprietari di imbarcazioni si attengono alle regole. Dovrà farlo anche quella piccola minoranza che ancora non lo fa», è il commento dell’assessore al Porto Giuseppe Di Filippo.