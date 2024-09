A San Marzano sul Sarno un kit di benvenuto per i nuovi nati Iniziativa a costo zero dell'amministrazione comunale

Un kit di benvenuto per tutti i neonati che risiedono presso il comune di San Marzano sul Sarno. È questa l’iniziativa promossa dal sindaco Andrea Annunziata, su proposta del consigliere comunale di maggioranza Salvatore Annunziata, il quale si è attivato per prendere contatti con l’azienda fornitrice del materiale da inviare.

I neo genitori riceveranno in dotazione un pacco contenente alcuni prodotti da poter utilizzare per la cura dei bambini e, grazie al supporto di Amazon, la consegna presso il domicilio sarà completamente gratuita. Per aderire a questa progettualità, i neo genitori riceveranno un modulo di accettazione, inviato direttamente dall’Ente comunale grazie alla lista stilata dall’ufficio Anagrafe, per ordinare il kit. Un gesto, questo, di attenzione e vicinanza in un momento così gioioso.



La progettualità è stata poi condivisa dall’assessore con delega alle Politiche sociali, Colomba Farina.