Castel San Giorgio, la messa in sicurezza del territorio in primo piano Presentazione dei lavori effettuati negli ultimi anni

«La difesa e la contestuale messa in sicurezza del nostro territorio attraverso importanti interventi di mitigazione del rischio, sono stati da sempre una delle priorità della nostra amministrazione - ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -. Spesso si è impotenti dinanzi alle calamità naturali ma una politica attenta e consapevole riesce, grazie a finanziamenti sovracomunali, europei e regionali, ed a progettazioni ad hoc, a realizzare opere che vanno nella direzione della salvaguardia del territorio e dei cittadini.

È quanto abbiamo cercato di fare attraverso la realizzazione delle barriere paramassi che sono state realizzate lungo tutta la fascia collinare che sovrasta ed abbraccia la nostra città, da Trivio a Cortedomini.

Un altro traguardo è stato quello della messa in sicurezza degli argini del torrente Solofrana attraverso opere di rinforzo degli argini-ha continuato il sindaco Lanzara-. Lunedì mattina alle ore 11.00 in aula consiliare, con l'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto che ha seguito la realizzazione delle opere, con l'assessore alla Protezione Civile Domenico Rescigno, con il maggiore Giuseppe Contaldi comandante della polizia locale, con i funzionari comunali, gli architetti Carmine Russo e Antonella Mellini, con le imprese, mostreremo alla città ed in primis agli studenti, quanto è stato realizzato, attraverso la proiezione di video che ripercorrono tutte le fasi dei lavori.

Durante l'incontro-ha poi concluso il primo cittadino - ringrazieremo pubblicamente l'associazione Circolo Amici per l'Ambiente e le Vedette Aeree per il prezioso e generoso contributo offerto a difesa del nostro territorio dagli incendi boschivi».