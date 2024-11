Furti a Sarno: il sindaco Squillante chiede l’intervento del Prefetto "Bisogna potenziare le risorse umane e i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine"

“La sicurezza della nostra città è un obiettivo primario ed imprescindibile. Stiamo costantemente monitorando ed intervenendo con tutte le forze in campo per contrastare il fenomeno dei furti domestici che si sono verificati nelle ultime settimane". Lo ha detto il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, denunciando l'aumento dei furti in città. "Ho chiesto un incontro al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che si è reso prontamente disponibile per discutere in modo approfondito della questione. A lui chiederò un potenziamento delle risorse umane e dei mezzi a disposizione delle forze dell’ordine, con un coordinamento strategico per coprire le zone più a rischio sia di giorno che di notte. Come amministrazione negli ultimi mesi abbiamo fatto tutto quanto nelle nostre possibilità, investendo risorse nella Polizia Municipale, aumentando il personale e rafforzando la sorveglianza in aree sensibili anche con orari notturni.



Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli agenti della nostra Polizia Municipale e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Il loro impegno quotidiano e la loro dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela del nostro territorio. A loro va il nostro più profondo riconoscimento per il lavoro instancabile che svolgono al servizio della comunità”, conclude il sindaco di Sarno.