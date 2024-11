Dario Vassallo: "Escludete Stefano Pisani e il Comune di Pollica dall’ANCI" La richiesta della Fondazione dedicata al Sindaco Pescatore

Oggi, in occasione del congresso nazionale dell’ANCI, che riunisce oltre cinquemila sindaci italiani per eleggere il nuovo presidente e aprire i lavori alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, denuncia apertamente il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, e chiede la sua esclusione dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. La richiesta non si ferma qui: la Fondazione chiede che anche il Comune di Pollica venga escluso dall’ANCI, poiché i comportamenti di Pisani, sia a livello personale che istituzionale, sono in aperta contraddizione con i valori di legalità e di impegno antimafia che l’Associazione dichiara di rappresentare.

Stefano Pisani, nel 2015, aveva affermato pubblicamente che “l’omicidio di Angelo Vassallo non è dovuto alla presenza della camorra a Pollica” e che “oggi mi sento di escludere che la criminalità organizzata sia stata la causa dell’omicidio”. Parole che sminuiscono la gravità del contesto criminale legato al delitto e che ignorano le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, che più volte ha evidenziato la presenza di interessi criminali nel territorio.

Ma alle parole si aggiungono azioni ancora più gravi. In questi anni, il Sindaco Pisani ha lavorato per distruggere ogni legame tra Pollica e la memoria di Angelo Vassallo, rimuovendo simboli commemorativi dedicati al Sindaco Pescatore e arrivando persino a deridere pubblicamente la Fondazione e il dolore della famiglia Vassallo.

Tutto questo è in netto contrasto con il protocollo siglato dall’ANCI con Libera, che punta a fornire ai Comuni strumenti per promuovere percorsi di antimafia sociale e sostenere i sindaci impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. È inconcepibile che un Sindaco come Stefano Pisani, che nega i legami tra l’omicidio di Angelo Vassallo e la criminalità organizzata e che ha dimostrato con i fatti di voler cancellare la memoria del Sindaco Pescatore, continui a rappresentare i Comuni italiani nell’ANCI.

Dario Vassallo dichiara: “In questa giornata così importante per i sindaci italiani, chiediamo con forza che Stefano Pisani venga escluso dall’ANCI, insieme al Comune di Pollica. I suoi comportamenti sono una macchia sul lavoro quotidiano dei sindaci che combattono per la legalità. L’ANCI deve dimostrare di essere coerente con i suoi impegni e mandare un segnale chiaro: chi tradisce i valori dell’antimafia non può farne parte.”

La Fondazione sottolinea che non si tratta solo di giustizia per Angelo Vassallo, ma anche di proteggere l’autorevolezza dell’ANCI e il messaggio di impegno e trasparenza che deve rappresentare.