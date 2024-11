Allarme sicurezza a Castel San Giorgio, il sindaco: "Segnalate e denunciate" "È importante, in questo momento, fare rete con le forze dell'Ordine"

Allarme sicurezza a Castel San Giorgio, massima allerta da parte delle forze dell'Ordine e dell'amministrazione comunale.

«In queste settimane stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di cittadini giustamente preoccupati da furti e tentantivi di intrusioni nelle loro abitazioni-ha affermato il sindaco Paola Lanzara -.

Quotidiano è il confronto con le forze dell'Ordine del nostro territorio che stanno già profondendo, da mesi, il massimo impegno,compatibilmente con gli organici a loro disposizione, come costante, nell'arco del loro servizio, è anche l'azione di controllo portata avanti dagli agenti della polizia locale guidati dal maggiore Giuseppe Contaldi.

Ai cittadini, preoccupati e allarmati per questa situazione,- ha continuato la Lanzara- chiediamo innanzitutto di segnalare e denunciare tempestivamente ai carabinieri ogni episodio a loro conoscenza, di essere particolarmente vigili e di adottare tutte le misure di prevenzione in loro possesso.

È importante, in questo momento, fare rete con le forze dell'Ordine tutte ed essere di supporto alle attività investigative.

È fondamentale, in questa fase, soprattutto se si è in possesso di filmati di videosorveglianza di telecamere private, foto, o altri indizi, di recarsi subito dai carabinieri e fornire loro tutte le informazioni utili alle indagini per risalire alla banda o alle bande di malviventi.

Come amministrazione comunale faremo sempre quanto nelle nostre possibilità per mettere la sicurezza dei cittadini al primo posto, collaborando con tutte le forze dell’Ordine, carabinieri in primis, presenti sul nostro territorio e ai quali ribadiamo la nostra fiducia, consapevoli che nelle ultime settimane stanno intensificando i controlli, anche notturni.

Ne approfitto anche per ringraziare pubblicamente il maggiore Carlo Santarpia, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mercato San Severino ed il luogotenente Massimiliano Senatore, a guida della stazione di Castel San Giorgio, per il loro quotidiano impegno e per lo sforzo notevole che stanno compiendo a difesa della nostra città» - ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.