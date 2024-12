Venerdì 6 dicembre riapre la SP 13 a Trentinara sul Vallone "Corsole" "Con ordinanza precedente disposta la chiusura per consentire la demolizione del ponte"

La Provincia di Salerno con ordinanza n. 1152 del 4/12/2024 dispone la riapertura al transito a partire dalle ore 10,00 del 6 dicembre 2024 della SP n. 13 al km 12+300 nel Comune di Trentinara in corrispondenza dell’attraversamento sul Vallone “Corsole”.

Con ordinanza precedente era stata disposta la chiusura per consentire l’esecuzione della demolizione del ponte e delle opere di sostegno in muratura dissestate e, quindi, permettere la ricostruzione in conglomerato cementizio armato. Ora, preso atto dei lavori di messa in sicurezza coordinati dai tecnici dell’Ente, si è ritenuto, in sinergia con il vice presidente Giovanni Guzzo e il consigliere delegato alla viabilità Vincenzo Speranza, che sono cessate le cause che hanno determinato la chiusura della strada.