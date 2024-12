Turismo sostenibile: anche Pisciotta aderisce a Cilento Autentico DMO Il sindaco Liguori: "Unire le forze per rafforzare la capacità di promuovere le bellezze naturali"

Un territorio unito per un turismo sostenibile. Dopo l’adesione dei Comuni di San Giovanni a Piro, Centola, Camerota e Sapri, con la Delibera di Giunta n. 79 del 4 novembre 2024, anche il Comune di Pisciotta ha ufficializzato la sua partecipazione a "Cilento Autentico DMO", la Destination Management Organization che coordina le attività di valorizzazione e promozione turistica nel Cilento, rafforzando ulteriormente la componente pubblica della DMO.

La scelta rappresenta un segnale importante di coesione territoriale. La DMO si propone come strumento innovativo per gestire il turismo in maniera integrata, con un occhio attento alla sostenibilità, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e alla creazione di un’offerta turistica diversificata e competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Pisciotta, nota per il suo borgo storico, le sue tradizioni millenarie e le splendide spiagge, si aggiunge a una rete di enti locali che condividono l’obiettivo di rendere il Cilento una destinazione turistica di eccellenza. L’adesione consente al Comune di partecipare attivamente a progetti di promozione condivisi, potenziando l’attrattività del territorio. «Questo passo ci consente di unire le forze con altri Comuni del territorio, rafforzando la nostra capacità di promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche che rendono unico il nostro borgo. Lavoreremo insieme per migliorare i servizi e attrarre un turismo responsabile, che sappia rispettare e apprezzare l’autenticità del Cilento», riferisce il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori.

Il ruolo strategico di Cilento Autentico Dmo

La Dmo "Cilento Autentico" si configura come un modello di governance collaborativa tra pubblico e privato. Attraverso un approccio integrato, l'organizzazione punta a: creare un brand forte e riconoscibile del Cilento sul mercato turistico; pianificare strategie di marketing che valorizzino le specificità locali; promuovere la sostenibilità ambientale, culturale ed economica; stimolare investimenti in infrastrutture e servizi; facilitare la formazione professionale per operatori turistici e stakeholders locali.

La collaborazione con il Comune di Pisciotta rappresenta un ulteriore tassello di questo progetto ambizioso, che punta a fare del Cilento un modello di sviluppo turistico integrato. «Accogliere Pisciotta nella nostra rete è motivo di grande soddisfazione. La forza di una Destination Management Organization risiede nella sua capacità di mettere insieme realtà diverse per lavorare verso un obiettivo comune. Con Pisciotta, aggiungiamo un tassello fondamentale al nostro progetto di valorizzazione del Cilento. Questa collaborazione rappresenta un modello di sviluppo territoriale in cui pubblico e privato lavorano fianco a fianco per generare valore e opportunità», dichiara Marco Sansiviero, presidente di Cilento Autentico DMO.

Gli obiettivi futuri

Cilento Autentico DMO amplia ulteriormente il proprio raggio d'azione. Tra gli obiettivi immediati ci sono: la promozione coordinata dell’offerta turistica locale, puntando su un mix di turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico; la creazione di itinerari tematici, che includano Pisciotta e le sue eccellenze; la partecipazione a fiere e eventi internazionali, per promuovere il territorio sui mercati esteri; lo sviluppo di strumenti digitali, come portali web e app, per migliorare la fruibilità dell’offerta turistica.

Un modello di governance per il futuro

La crescita di "Cilento Autentico DMO" dimostra come la collaborazione tra amministrazioni locali e stakeholders privati possa generare risultati concreti. In un contesto competitivo come quello del turismo, è essenziale adottare un approccio integrato e condiviso, che metta al centro la valorizzazione delle specificità territoriali. Con l’adesione di Pisciotta, si rafforza l'idea che il futuro del turismo nel Cilento passi attraverso una gestione unitaria e sostenibile, capace di rispondere alle sfide del mercato globale senza perdere l’autenticità che rende unico questo territorio.