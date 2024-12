Padula si illumina con la magia del Presepe Un viaggio tra storia e cultura locale

C’è tempo fino al 7 gennaio 2025 per visitare la XXIXesima edizione della mostra presepiale organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP), sezione "P. Gallo" di Padula, presieduta dal professore Germano Torresi.

Un evento che da ben 29 anni incanta visitatori di ogni età, offrendo un percorso suggestivo tra arte, tradizione e spiritualità.

La mostra, che si snoda tra i vicoli e tre chiese del centro storico di Padula, Chiesa di Sant'Agostino, chiesa di san Nicola de Domnis, chiesa di San Michele, offre un'esperienza unica nel suo genere. Le scene presepiali, caratterizzate da una grande varietà di ambientazioni e tipologie di pastori, si distinguono per la cura dei dettagli e la profonda attenzione alla tradizione.

"Il percorso intrapreso dalla nostra sede – spiegano i rappresentanti dell'AIAP di Padula – ci vede impegnati nel proporre ambientazioni presepiali in scenografie che riproducono luoghi e contesti storici che ci appartengono. Queste contestualizzazioni promuovono, attraverso la Natività, le nostre bellezze storico-culturali, invitando i visitatori alla scoperta del nostro territorio".

L'allestimento, finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dei progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania, si articola in un percorso esterno che collega gli spazi espositivi, guidando i visitatori attraverso un itinerario suggestivo. Figure illuminate e installazioni scenografiche a tema natalizio arricchiscono il contesto urbano, trasformando gli angoli più suggestivi del centro storico in veri e propri scenari a cielo aperto.

Gli angeli illuminanti accompagnano i visitatori in una passeggiata emozionante, dove si incontrano installazioni che ogni anno rinnovano e arricchiscono il contesto urbano coinvolto.

Il percorso presepiale di Padula rappresenta un'occasione imperdibile per immergersi nell'atmosfera magica del Natale, riscoprendo il valore della tradizione e la bellezza del territorio. Un invito a vivere un'esperienza unica, tra arte, fede e cultura.

La mostra si inserisce nel calendario natalizio del Comune di Padula, nell’ambito della rassegna “La magia del Natale – 3ª edizione”, promossa grazie all’Avviso pubblico realizzazione di progetti per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori della Regione Campania.

Informazioni utili:

· Giorni di apertura:

· Dicembre 2024: 7-8-14-15-21-22-26-28-29

· 26 dicembre dalle ore 10,30-13,00 e dalle 16,00-20,30

· GENNAIO 2025: 1-4-5-6 (orario: 16,00-20,30)

· 1 gennaio 16,00-20,30

· 6 gennaio 10,30-13,00 - 16,00-20,30

· Orari:

· Festivi 10,30-13,00 - 16,00-20,30

· Sabato 16,00-20,30

· la mostra permanente è visitabile tutto l'anno telefonando ai numeri:

· 0975 77514 - 340 7443993 - 340 3599768 - 340 2504475 - 349 5204978 - 333 2231689