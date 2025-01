Ad Atena Lucana presentatele storie e le vite di cittadini emigrati in America Storie di successo e non come l’attore Billy Curtis, l’attrice Linda Jordan o il wrestler Lou Albano

Domenica sera nell’ambito del progetto “Valle delle Radici: le terre dei migranti” presso l’aula consiliare del Comune di Atena si è tenuto l’incontro “Il sogno americano degli Atenesi emigrati”. Si è trattato in pratica della presentazione del laboratorio di ricerca sulle storie di vita degli emigrati Atenesi in America, raccolte e scritte dall’Associazione Amici di San Ciro. Sono state presentate, attraverso una esposizione di poster e fotografie, le storie di successo e non, di alcuni atenesi emigrati in America del Nord e del Sud.

Il progetto “Valle delle Radici: le terre dei migranti” nasce dalla volontà del Ministero degli esteri di istituire il 2024 come Anno delle radici, lanciando una serie di iniziative rivolta ai piccoli comuni. il Comune di Atena Lucana insieme ad altri Comuni del Vallo di Diano hanno aderito al progetto, coordinato dal ricercatore Fabio Ragone. Domenica sera si è svolta una delle diverse iniziative già in programma.

“L’obiettivo - spiega Francesco Di Santi, consigliere comunale - è quello di rendere più strutturale questo tipo di turismo. Basti pensare che nel 2018, oltre 10 milioni di persone sono arrivate in Italia per riscoprire i luoghi dove vivevano i propri parenti. Da tempo, sono numerose le persone che vengono ad Atena a riscoprire le case, le strade del centro storico dove vivevano i propri avi, oppure vengono nell'ufficio anagrafe del Comune alla ricerca degli atti di nascita. L’intento è strutturare meglio questo tipo di turismo, in modo da far restare più a lungo i discendenti nel territorio di Atena”.

Domenica sono state illustrate dall’appassionato storico, già Commissario della Polizia stradale di Sala Consilina, Regaliano Tommasoni, le storie di alcuni atenesi come quella di Billy Curtis (Luigi Curto), attore al fianco di Clint Eastwood, Gary Cooper, o in film come Il Pianete delle Scimmie, Il Mago di Oz, e film di Alfred Hitchcock. Oppure Linda Jordan attrice che ha lavorato in “Arrivederci Roma” con Mario Lanza e Renato Rascel, Lou Albano, famoso wrestler americano che ha lavorato nella serie Miami Vice, autore di canzoni con Cindy Lauper, e ancora il cestista Villy del Negro che ha allenato i Chicago Bulls e vincitore dello scudetto con la Benetton.

Alla serata erano presenti inoltre Luigi Vertucci, sindaco di Atena, don Michele Casale, parroco di Atena, Antonio Caporale, Presidente Associazione Amici di San Ciro, Antonio Pagliarulo, assessore al turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, Fabio Ragone, ricercatore, e Michel De Matteis, cittadina americana originaria di Atena.