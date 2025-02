Pagani, è scontro politico sul Mercato ortofrutticolo "Maggioranza assente quando si tratta di affrontare temi cruciali per il territorio"

“Ancora una volta la coalizione che governa la città si è dimostrata assente quando si tratta di affrontare temi cruciali per il territorio. Era un’occasione importante per fare il punto sulla liquidazione del Mercato ortofrutticolo e per discutere delle numerose problematiche che i commercianti ci segnalano da tempo. Il commissario liquidatore, inoltre, continua a ignorare le sollecitazioni, non fornendo alcuna risposta sullo stato della procedura”. Lo denuncia la consigliera comunale di Italia Viva, Anna Rosa Sessa in merito alla mancata partecipazione dei consiglieri di maggioranz del Comune di Pagani e del commissario liquidatore alla Commissione consiliare sul Mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Santino Ruggiero, che ha sottolineato la necessità di affrontare con urgenza diverse criticità della struttura: “Volevamo semplicemente capire a che punto fosse la liquidazione, visto che la chiusura è prevista entro il 31 dicembre 2024, come stabilito nell’accordo con i concessionari del Cogmo. Inoltre, è essenziale mettere in luce le problematiche che affliggono il mercato, dalle anomalie negli accessi alla questione della sicurezza sul lavoro e della sicurezza interna. Il degrado della struttura è ormai evidente, con servizi praticamente inesistenti: una situazione non più sostenibile”.



I consiglieri di Italia Viva ribadiscono l’importanza di affrontare con responsabilità e serietà la questione del Mercato ortofrutticolo di Nocera-Pagani, chiedendo un impegno concreto da parte dell’amministrazione per garantire trasparenza e sicurezza agli operatori del settore.