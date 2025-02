Castel San Giorgio: completamento via di esodo e collinetta dell'Annunziata Due progetti che saranno realizzati in sinergia con l'amministrazione provinciale

Giovedì 6 febbraio alle ore 19.00, presso il centro Polivalente di Fimiani, incontro con i cittadini per la presentazione dell'accordo che porterà a due progetti che saranno realizzati in sinergia con l'amministrazione provinciale.

«Dopo la firma del protocollo d'intesa tra Comune e Provincia, giovedì 6 febbraio alle ore 19.00, con il presidente della Provincia ff, il prof. Giovanni Guzzo con i consiglieri provinciali Aniello Gioiella e Martino D'Onofrio ci ritroveremo nei locali del centro Polivalente di Fimiani dove illustreremo alla cittadinanza gli obiettivi della sinergia con l'Ente Provincia per i due progetti molto importanti per Castel San Giorgio.

Si tratta del completamento della via di esodo Pecos - Cpc e della messa in sicurezza della Collinetta dell'Annunziata.

Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto un altro importante risultato per il nostro territorio e vogliamo condividere con i cittadini questo traguardo, illustrando entrambe le progettualità future-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

La settimana scorsa con il consigliere provinciale Aniello Gioiella abbiamo siglato in Provincia il protocollo d'intesa che, di fatto, ci consentirà di completare la via di esodo i cui lavori sono già a buon punto e di apportare migliorie alla collinetta dell'Annunziata, per renderla più sicura e più fruibile.

Il presidente ff della Provincia di Salerno, il prof. Giovanni Guzzo, ha creduto in questa sinergia che avrà ricadute positive per il nostro territorio e giovedì sarà a Castel San Giorgio per discuterne direttamente con la cittadinanza.

Con il protocollo d'intesa stipulato, il Comune di Castel San Giorgio e la Provincia di Salerno riconoscono l'importanza di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in caso di emergenze, attraverso l'adeguamento e la realizzazione di infrastrutture varie,

in particolare del completamente della via di esodo Pecos-CPC e la messa in sicurezza delle pendici della collinetta dell'Annunziata con la realizzazione di un parcheggio.

Con il protocollo d'intesa il Comune di Castel San Giorgio si impegna a redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo,

adottare gli atti amministrativi necessari a garantire l'effettiva realizzazione dei progetti ed a svolgere le funzioni di direzione dei lavori.

La Provincia di Salerno si impegna, dal canto suo, a supportare il Comune nel reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera attraverso fondi regionali, statali, ed europei, a coordinare le attività di realizzazione delle infrastrutture con la collaborazione del Comune ed Enti Competenti.

Ringrazio il presidente ff Giovanni Guzzo per la grande vicinanza al Comune di Castel San Giorgio e per il supporto che ci ha fornito fino ad oggi nell'ottica di una proficua collaborazione volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini dei nostri territori» - ha concluso il sindaco Paola Lanzara.