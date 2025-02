Pagani, al via i lavori di restyling dell'impianto di pubblica illuminazione Lo ha reso noto il sindaco Lello De Prisco

Procedono spediti i lavori di esecuzione del restyling della Pubblica Illuminazione a Pagani, affidati alla società Pagani Smart City, che prevederanno il rifacimento dell'intero impianto di illuminazione cittadino. Si comincia dalle periferie. Nelle prossime due settimane le strade interessate saranno I, II e III Traversa via Fontana, via Fontana, via Migliaro e via Zeccagnuolo. "Vi informeremo del cronoprogramma di volta in volta", fa sapere il sindaco Lello De Prisco.