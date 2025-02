Nocera: al via circa 3mila avvisi bonari per violazioni al Codice della Strada Il Comune avvisa la cittadinanza

Al fine di dare seguito alla delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 maggio 2023 che ha disposto l’affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione non ordinaria di tutte le entrate tributarie comunali e promananti dal Codice della Strada, l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore avvisa la cittadinanza che a breve saranno notificati da parte del Comando di Polizia Locale circa tremila avvisi bonari relativi alle sanzioni da violazioni del Codice della Strada, per l’annualità 2020, per un importo totale di circa 1.200.000,00 euro.

Il presidente della Commissione Consiliare Bilancio, Massimo Petrosino, precisa: «Si tratta di avvisi bonari. Qualora siano stati già effettuati i pagamenti o si ritenga che vi siano errori, è possibile fornire la documentazione a supporto. L’Amministrazione procederà con la massima attenzione nell’esaminare ogni caso. Solo in assenza di evidenze di pagamento o di altre motivazioni giustificate, si procederà con le necessarie azioni esecutive».

«Diamo seguito alle attività programmate, nelle more dell’affidamento all’operatore economico del recupero per tutte le annualità pregresse delle entrate tributarie comunali, Tari e Imu, e delle sanzioni da violazioni del Codice della Strada» afferma l’assessore alle politiche finanziarie, Clara Cesareo.

«Grazie al mantenimento dei residui attivi, operato con la precedente Amministrazione, oggi abbiamo l’opportunità di recuperare crediti cospicui. Questa squadra di governo lavora per migliorare i risultati e gli standard qualitativi, continuando il percorso di ottimizzazione dei processi. Il recupero delle quote delle entrate ci consentirà di avere maggiori disponibilità di cassa nonché risorse per ampliare i servizi ai cittadini» dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.