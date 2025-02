Incendio al Comune di Sarno, Cisl Fp Salerno: vicinanza ai lavoratori "Sostegno per i dipendenti colpiti da questo evento traumatico"

L'Azienda Speciale Consortile Agrosolidale di Pagani comunica la sua solidarietà per i lavoratori della sede distaccata del comune di Sarno.

"Il Dipartimento CISL, nella persona di Anna Ansalone per il Piano di Zona, e la CISL FP, rappresentata da Vincenzo Della Rocca, esprimono la massima solidarietà ai dipendenti dei Servizi Sociali del Comune di Sarno, vittime di un atto doloso e criminale che ha messo a rischio la loro sicurezza e l’operatività dei servizi essenziali per la comunità.

Questo grave episodio evidenzia ancora una volta la necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri attraverso un adeguato sistema di guardiania e controllo degli accessi, affinché situazioni di pericolo come questa non si ripetano. La tutela dei lavoratori non può essere mai messa in secondo piano, soprattutto quando operano in contesti delicati e spesso esposti a minacce e rischi.

Oltre agli interventi strutturali e organizzativi, è fondamentale prevedere anche un sostegno psicologico per i dipendenti colpiti da questo evento traumatico, affinché possano continuare a svolgere il proprio lavoro con serenità e senza paura.

La CISL FP chiede alle istituzioni locali di attivare immediatamente tutte le misure necessarie per proteggere i lavoratori e garantire condizioni di sicurezza adeguate. Restiamo al fianco di tutti i dipendenti colpiti, pronti a supportarli in ogni sede affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e vengano adottate misure concrete per la loro tutela.