Castellabate: appuntamento con il Carnevale 2025 Tre giorni di appuntamenti in programma che faranno felici adulti e bambini

Il Comune di Castellabate si prepara a vivere giorni di grande festa ed animazione con il “Carnevale 2025, Un mondo di fantasia”. Ente e associazioni del territorio riuniti per tre giorni di appuntamenti in programma che faranno felici adulti e bambini, fanno sapere dall'Ente. L’evento si svolgerà sabato 1 marzo presso la frazione Lago, domenica 2 marzo a San Marco e lo spettacolo finale martedì 4 marzo tra Castellabate Capoluogo e la frazione di Santa Maria. La grande novità di quest’anno sarà il ritorno dei caratteristici carri allegorici realizzati con passione e impegno dalle varie associazioni di Castellabate e con tema: Disney, Squid Game, Harry Potter, Flinstones e tema mare. Sia il 1 che il 2 marzo, dalle ore 14.30, vi saranno le prime sfilate di carri allegorici con la possibilità di degustare prodotti tipici e la presenza di animazioni e intrattenimento per tutta la famiglia. Il gran finale sarà martedì 4 marzo con un’intera giornata all’insegna del divertimento. Alle ore 11.00 l’animazione per bambini si concentrerà in Piazza X 1123 a Castellabate Capoluogo, poi la festa si sposterà nella frazione di Santa Maria con l’inizio della sfilata dei carri allegorici dal lungomare Punta dell’Inferno fino a Piazza Lucia con tanti giochi, stand gastronomici e la musica con “Cartoon Show Party” a partire dalle 18.30.

“Per questo Carnevale 2025 si è concretizzata una particolare sinergia con le associazioni del territorio. Tutti riuniti per far vivere a Castellabate giorni di festa che celebrano le nostre tradizioni e lo spirito di vivacità e aggregazione della nostra comunità. Un ricco programma che toccherà l’intero territorio all’insegna di sfilate, musica e attività per tutte le età”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.