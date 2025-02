Colella (Prima Cava): sottopasso incrocio Via Atenolfi si rimuovano i graffiti "Si istalli una telecamera"

“E’ semplicemente indecente che un sottopasso in pieno centro della città, come quello all’incrocio tra Via Atenolfi e Corso Principe Amedeo, si ritrovi pieno di graffiti, impresentabile e senza neanche una telecamera” così interviene Michele Colella, di Prima Cava. “Come segnalano diversi giovani in città, in primis servirebbe una telecamera per cogliere in flagrante gli incivili che deturpano il sottopasso, ma anche

come deterrente per possibili azioni criminali: la sicurezza non è mai abbastanza” continua Colella. “Non è più tollerabile pensare che questo spettacolo obbrobrioso in centro sia una cosa normale, c’è bisogno che i cavesi si abituino a pensare che l’abbrutimento della città non sia un qualcosa di inevitabile, ma che con l’attenzione civica e la buona amministrazione tutto possa migliorare: oggi partiamo dal sottopasso,

ma intanto partiamo con le piccole cose” conclude Colella.